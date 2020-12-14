Минобороны отметило рост разведактивности у границ России в 2020 году

Начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ генерал-майор Андрей Кобан заявил, что в 2020 году у российских границ было выявлено на 40% больше иностранных разведывательных самолетов, чем в 2019 году, сообщает "Коммерсант".

Кобан уточнил, что в текущем году силами РТВ выявлено более тысячи фактов полётов иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ. Также было «обнаружено и проведено более двух миллионов воздушных объектов», добавил он.

Ранее над Беринговым морем российский истребитель МиГ-31 перехватил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. В Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ), рассказали, что МиГ-31 сопровождал американское воздушное судно, пока оно не удалилось от российской границы.

