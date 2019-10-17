Минобороны опубликовало видео учений ОДКБ «Взаимодействие-2019»
В Нижегородской области начались военные учения сил Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие-2019». В них задействованы несколько тысяч военнослужащих из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также свыше 300 единиц техники. В ходе манёвров на полигоне «Мулино» отрабатывается совместная борьба с террористами, сообщает ТАСС.
Подразделения отработают совместную операцию по предотвращению приграничного вооруженного конфликта. Согласно легенде, группа боевиков захватила крупный поселок, а военным предстоит освободить мирных жителей. Будут проведены штурм, высадка десанта, а также полная ликвидация террористов. Минобороны РФ опубликовало видео начала учений.
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