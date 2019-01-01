Минобороны опровергло фейк о гибели российских военных в Сирии

Минобороны дало опровержение информации, появившейся в СМИ, о гибели четырех российских военных в сирийской провинции Хама, обстрелянной боевиками, пишет РИА «Новости».

«За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи», - сказано в официальном сообщении ведомства.

В Минобороне с сожалением отметили факт публикации недостоверных данных из соцсетей в СМИ.

«К сожалению, некоторые российские СМИ тиражируют недостоверную информацию, специально распространяемую боевиками террористических организаций в социальных сетях», - говорится в документе.

Напомним, военная операция в Сирии с участием российских военных была начала в 2015 году по просьбе президента Сирии Башара Асада, а уже в 2017 году российские войска приказом президента РФ Владимира Путина были выведены из страны. На данный момент в сирийских Хмеймиме и Тартусе дислоцируется постоянная группировка российских ВС.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров в беседе с НСН рассказал, что темой послания президента РФ Владимира Путина сирийскому лидеру Башару Асаду, переданного ему министром обороны РФ Сергеем Шойгу, могла стать любая из проблем, которых у Сирии не мало.

