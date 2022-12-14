Минобороны: Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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«Продолжительность полета составила более 7 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-35с объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — отмечается в сообщении.

В военном ведомстве указали, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Российские самолеты летают «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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