Минобороны: Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Продолжительность полета составила более 7 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-35с объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — отмечается в сообщении.
В военном ведомстве указали, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Российские самолеты летают «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».
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