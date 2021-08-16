Минобороны Армении заявило о гибели военного на границе с Азербайджаном

Военнослужащий ВС Армении погиб из-за выстрела снайпера ВС Азербайджана рядом с границей с Нахичеванью. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

Как отметили в военном ведомстве, утром в понедельник азербайджанские подразделения устроили провокацию на участке Ерасх в нахичеванском направлении границы Армении и Азербайджана.

«В частности, в результате выстрела азербайджанского снайпера погиб военнослужащий армянских ВС, старший прапорщик В. Татосян. В результате ответных действий армянской стороны противник понес потери», — цитирует заявление Минобороны ТАСС.

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения о причастности военнослужащих республики к гибели старшего прапорщика ВС Армении. Азербайджанское военное ведомство предположило, что армянская сторона якобы хочет скрыть гибель военного в результате внутреннего конфликта.

