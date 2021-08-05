Минобороны Армении подтвердило размещение российских военных на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило о размещении российских военных на границе с Азербайджаном.

Ранее в СМИ появились сообщения о присутствии военнослужащих из РФ в поселке Воскепар Тавушской области.

Армянское военное ведомство подтвердило эти сведения, отметив, что военные размещены в указанном районе, «ведутся строительные работы по организации тыловой поддержки, помещения для пограничников».

«Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества», — добавили в Минобороны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеРоссияАзербайджанАрмения
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