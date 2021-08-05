Минобороны Армении подтвердило размещение российских военных на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении сообщило о размещении российских военных на границе с Азербайджаном.
Ранее в СМИ появились сообщения о присутствии военнослужащих из РФ в поселке Воскепар Тавушской области.
Армянское военное ведомство подтвердило эти сведения, отметив, что военные размещены в указанном районе, «ведутся строительные работы по организации тыловой поддержки, помещения для пограничников».
«Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества», — добавили в Минобороны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+67 719 / сут.
Умерли
163 тыс.+2 372 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+59 429 / сут.
- Попова выступила против ослабления COVID-ограничений
- Месси покинул «Барселону»
- В Роспотребнадзоре оценили уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ
- Минобороны Армении подтвердило размещение российских военных на границе с Азербайджаном
- МОК потребовал объяснений от российских телеканалов из-за оскорблений ЛГБТ-атлетов
- Оглашение приговора Калви продолжится в пятницу
- «Россия будет оплакивать свои решения»: Зеленский пригрозил Москве из-за Крыма
- Путин назначил нового первого замглавы Минюста
- Зеленский: Украина не бросит людей в Донбассе
- В России предложили снизить расходы на оплату коммунальных услуг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru