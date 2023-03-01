Министр обороны Германии заявил, что бундесвер не сможет защитить страну

Бундесвер не сможет защитить Германию в случае военного положения, заявил министр обороны страны Борис Писториус на съезде фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге.

По его словам, Германии необходимо вложить средства в модернизацию армии. Он сообщил о слабой материальной базе и недостаточном количестве персонала.

Также Писториус отметил, что пополнение вооружения особенно актуально после поставок на Украину.