Министр обороны Германии заявил, что бундесвер не сможет защитить страну
Бундесвер не сможет защитить Германию в случае военного положения, заявил министр обороны страны Борис Писториус на съезде фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге.
По его словам, Германии необходимо вложить средства в модернизацию армии. Он сообщил о слабой материальной базе и недостаточном количестве персонала.
Также Писториус отметил, что пополнение вооружения особенно актуально после поставок на Украину.
Ранее Писториус сообщал, что западные союзники не смогут собрать для Украины целый батальон из 54 танков Leopard 2.
Эксперты отмечают, что и у британской армии есть проблемы со снаряжением, техникой и боеприпасами. Это объясняется как неполным освоением финансирования, так и военными поставками Украине, а также обучением солдат ВСУ.
В результате Лондону пришлось даже отказаться от руководства силами быстрого реагирования НАТО в связи с плачевным состоянием британской армии и недостатком боеприпасов, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в министерстве обороны Великобритании.
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