Министр обороны Германии заявил, что бундесвер не сможет защитить страну

Бундесвер не сможет защитить Германию в случае военного положения, заявил министр обороны страны Борис Писториус на съезде фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге.

По его словам, Германии необходимо вложить средства в модернизацию армии. Он сообщил о слабой материальной базе и недостаточном количестве персонала.

Также Писториус отметил, что пополнение вооружения особенно актуально после поставок на Украину.

«Плачевное состояние»: Запад оставляет Киев без вооружения в «решающий момент»

Ранее Писториус сообщал, что западные союзники не смогут собрать для Украины целый батальон из 54 танков Leopard 2.

Эксперты отмечают, что и у британской армии есть проблемы со снаряжением, техникой и боеприпасами. Это объясняется как неполным освоением финансирования, так и военными поставками Украине, а также обучением солдат ВСУ.

В результате Лондону пришлось даже отказаться от руководства силами быстрого реагирования НАТО в связи с плачевным состоянием британской армии и недостатком боеприпасов, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в министерстве обороны Великобритании.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:АрмияГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры