Министр обороны Азербайджана встретился с командиром российских миротворцев

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим российскими миротворческими силами генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского военного ведомства.

Отмечается, что глава Минобороны обсудил с командиром миротворцев организацию и осуществление миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе.

Во вторник президенты России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. По условиям договора, с 10 ноября Азербайджан и Армения должны остановить военные действия, остаться на занятых позициях и обменяться военнопленными.

Кроме того, соглашение предусматривает размещение в Карабахе российских миротворческих сил. По данным Минобороны РФ, обеспечивать соблюдение перемирия будут 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

