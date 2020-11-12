Министр обороны Азербайджана встретился с командиром российских миротворцев
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим российскими миротворческими силами генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского военного ведомства.
Отмечается, что глава Минобороны обсудил с командиром миротворцев организацию и осуществление миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе.
Во вторник президенты России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. По условиям договора, с 10 ноября Азербайджан и Армения должны остановить военные действия, остаться на занятых позициях и обменяться военнопленными.
Кроме того, соглашение предусматривает размещение в Карабахе российских миротворческих сил. По данным Минобороны РФ, обеспечивать соблюдение перемирия будут 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
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