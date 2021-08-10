Министр обороны Армении прибудет с визитом в Москву
Министр обороны Армении Аршак Карапетян вылетел в Россию для проведения переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.
«10 августа министр обороны Аршак Карапетян по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу отправился с рабочим визитом в Москву», — цитирует сообщение ТАСС.
Планируется, что в Москве Карапетян встретится с Шойгу, а также проведет ряд других рабочих встреч, отмечает RT.
Тема переговоров глав военных ведомств не уточняется. Однако не исключено, что в беседе Карапетян и Шойгу могут затронуть вопрос размещения российских военных на границе Армении и Азербайджана, отмечает РЕН ТВ.
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