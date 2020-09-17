МиГ-31 перехватил бомбардировщики США над Беринговым морем
Российский всепогодный истребитель дальнего радиуса действия МиГ-31 осуществил перехват двух бомбардировщиков военно-воздушных сил США над Беринговым морем на Дальнем востоке. Об этом информирует Национальный центр управления обороной РФ.
Две воздушные цели были зафиксированы отечественными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами при приближении к государственной границе. Для их идентификации был задействован истребитель Тихоокеанского флота.
Оказалось, что в сторону российской границы направляются два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США (с крылом изменяемой стреловидности), МиГ-31 сопроводил их над акваторией Берингова моря. Таким образом, госграница не был нарушена. В НЦУО особо подчёркивают, что действия российского истребителя абсолютно соответствовали международным нормам использования воздушного пространства.
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