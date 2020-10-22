МИД России: США продолжают требовать уступок по СНВ-III

США должны принять российский подход к вопросу продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ- III). Об этом агентству РИА Новости заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По словам представителя дипломатического ведомства, российская сторона продемонстрировала ответственный подход, в то время как «американцы продолжают требовать от нас все нового и нового с точки зрения удовлетворения тех или иных представлений Вашингтона».

Рябков подчеркнул, что в вопросе продления СНВ- III Россия уперлась в стену непонимания США. По мнению замглавы МИД, американская сторона не сможет приблизить принятие соглашения «через внешнюю демонстрацию того, что якобы мы на пороге договорённости».

Как отметил Рябков, США должны принять подход, озвученный российским президентом Владимиром Путиным и отражённый в официальном заявлении российского МИД. Ведомство сообщало, что не получило официального ответа на предложение продлить ДСНВ ещё на год.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на один год. В МИД РФ заявили, что на этот период Москва готова вместе с Вашингтоном заморозить количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов, после чего в США заявили о готовности немедленно провести встречу для финализации соглашения по продлению.

