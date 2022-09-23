Медведев обсудил расширение поставок оружия в войска
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев обсудил вопросы выполнения госорборонзаказа.
«С представителями промышленности и Министерства обороны РФ провел совещание о ходе выполнения гособоронзаказа и расширении номенклатуры поставляемых в войска вооружений», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Также он рассказал, что побывал в конструкторском бюро «Вымпел», которое выпускает устройства выброса пассивных помех, катапультные и пусковые установки для применения ракет класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность» с широкой номенклатуры самолетов и вертолетов.
21 сентября президент Владимир Путин подписал Указ о частичной мобилизации в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Документ также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа. ОПК поставлена задача по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развертыванию дополнительных производственных мощностей.
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