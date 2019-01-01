Машут флагом. Эксперты об иностранных кораблях в Черном море.

В воды Чёрного моря вошёл британский разведывательный корабль HMS Echo, сообщает контролирующий проход судов через Босфор ресурс Bosphorus Observer.

Как отмечает Газета.ру, корабль может проводить разведку для обеспечения передвижения подводных лодок или десантных кораблей. На корабле установлены три шестиствольных 7,62-миллиметровых пулемета M134 Minigun, а также 20-миллиметровые зенитные скорострельные пушки Oerlikon и четыре крупнокалиберных пулемета.

Ранее корабли НАТО заходили в Черное море. В составе группы были корабли ВМС Нидерландов, Канады, Испании, Турции, Британии, Болгарии и Франции. В Москве расценили присутствие кораблей НАТО восприняли как поддержку президента Украины Петра Порошенко перед первым туром выборов президента Украины.

С данной оценкой в беседе с НСН согласился бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов и назвал присутствие кораблей НАТО в Черном море бесполезной акцией.

«Я думаю, что это политическая акция, связанная с поддержкой киевского режима. Но это все является бесполезным, поскольку они вошли в Чёрное море, зону постоянного и подавляющего превосходства Северного морского флота», — сказал адмирал.

Глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ, Герой РФ Владимир Шаманов рассказал в эфире НСН, что обострения обстановки в акватории Черного моря из-за присутствия кораблей НАТО ничто не предвещает.

«Суда этих стран могут только производить демонстрацию флага в рамках присутствия сил НАТО в акватории Черного моря. Как профессионал, я там не вижу предпосылок к обострению», — сказал депутат.

Напомним, что исходя из положений международной Конвенции от 1936 года, военные корабли имеют право находиться в акватории Чёрного моря не больше 21 суток.

