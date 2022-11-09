Марочко: Женщин все больше в рядах ВСУ из-за потерь Украины

Процент женщин в рядах ВСУ продолжает расти, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пресс-центре НСН.

«За все это время большое количество украинского мужского населения погибло, потери нужно кем-то восполнять. Частично они восполняются наемниками, которые приезжают со стран Запада, но перекрыть полностью армию невозможно. Женщин все больше привлекают к воинской службе. Недавно проходила информация о том, что начался добор уже добровольцев среди женщин, с нового года будет действовать закон о принудительной постановке на учет женщин призывного возраста», - отметил Марочко.

ВСУ предпринимают попытки прорвать линию обороны и несут колоссальные потери, заявил ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пресс-центре НСН.

