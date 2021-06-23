Лондон отрицает, что Россия открыла предупредительный огонь по британскому эсминцу
Министерство обороны Великобритании заявило, что российские военные не открывали предупредительный огонь на фоне прохода британского эсминца «Дефендер» в Черном море вблизи Крыма, сообщает «Интерфакс».
В пресс-релизе министерства подчеркивается, что никаких выстрелов не было, а корабль мирно проходил через украинские территориальные воды в рамках международного права.
Ранее сообщалось, что черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение российской границы эсминцем Британии Defender у мыса Фиолент на юго-западном побережье Крыма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru