Лондон отрицает, что Россия открыла предупредительный огонь по британскому эсминцу

Министерство обороны Великобритании заявило, что российские военные не открывали предупредительный огонь на фоне прохода британского эсминца «Дефендер» в Черном море вблизи Крыма, сообщает «Интерфакс».

В пресс-релизе министерства подчеркивается, что никаких выстрелов не было, а корабль мирно проходил через украинские территориальные воды в рамках международного права.

Ранее сообщалось, что черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение российской границы эсминцем Британии Defender у мыса Фиолент на юго-западном побережье Крыма.

