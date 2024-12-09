Лебедев: Россия нанесла удар по бывшей ракетной базе в Винницкой области
В районе города Жмеринка в Винницкой области Украины произошел ракетный удар с последующей детонацией, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева.
По его словам, там находится бывшая ракетная база. Отмечается, что на окраине леса располагается «не такой уж заброшенный» пионерский лагерь, в направлении которого видели движение легковых авто и грузовых машин с военными номерами.
Ранее российские войска нанесли удар по восьми украинским бригадам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru