Корабли НАТО у границ России попали на фото

Шестой флот Соединённых Штатов Америки обнародовал фотографии кораблей НАТО у границы Российской Федерации в Баренцевом море. На снимках идентифицированы эскадренные миноносцы «Дональд Кук», «Рузвельт» и «Портер», британский корабль «Кент», а также сопровождающее судно снабжения военно-морских сил США Supply.

Согласно сообщению, цель выхода эскадры в море - обеспечение безопасности за Северным полярным кругом. Министерство обороны США заверяет, что все маневры проходят в рамках международного права.

Как отмечает Ura.ru, ранее стало известно, что Северный флот взял на сопровождение корабельную ударную группу североатлантического альянса Корабли вошли в акваторию Баренцева моря 4 мая.

