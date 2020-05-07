Корабли НАТО у границ России попали на фото
Шестой флот Соединённых Штатов Америки обнародовал фотографии кораблей НАТО у границы Российской Федерации в Баренцевом море. На снимках идентифицированы эскадренные миноносцы «Дональд Кук», «Рузвельт» и «Портер», британский корабль «Кент», а также сопровождающее судно снабжения военно-морских сил США Supply.
Согласно сообщению, цель выхода эскадры в море - обеспечение безопасности за Северным полярным кругом. Министерство обороны США заверяет, что все маневры проходят в рамках международного права.
Как отмечает Ura.ru, ранее стало известно, что Северный флот взял на сопровождение корабельную ударную группу североатлантического альянса Корабли вошли в акваторию Баренцева моря 4 мая.
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