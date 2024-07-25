Корабли Балтийского флота России зайдут в порт Гаваны с 27 по 30 июля
Группа Кораблей Балтийского флота России совершит заход в порт Гаваны с 27 по 30 июля. Об этом сообщили в министерстве Революционных вооруженных сил Кубы.
Согласно сообщению, в порт прибудет группа кораблей в составе учебного корабля «Смольный», патрульного корабля «Неустрашимый» и танкера «Ельня».
В Министерстве обороны Кубы добавили, что в ходе визита в Гавану российские моряки проведут ряд мероприятий, включая официальную встречу с командующим Революционными морскими вооруженными силами Кубы и губернатором столицы, отмечает RT.
Помимо этого, они планируют ознакомиться с культурными и историческими достопримечательностями Гаваны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru