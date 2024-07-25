Корабли Балтийского флота России зайдут в порт Гаваны с 27 по 30 июля

Группа Кораблей Балтийского флота России совершит заход в порт Гаваны с 27 по 30 июля. Об этом сообщили в министерстве Революционных вооруженных сил Кубы.

Согласно сообщению, в порт прибудет группа кораблей в составе учебного корабля «Смольный», патрульного корабля «Неустрашимый» и танкера «Ельня».

Корабли Северного флота ВМФ РФ прибыли в порт Гаваны

В Министерстве обороны Кубы добавили, что в ходе визита в Гавану российские моряки проведут ряд мероприятий, включая официальную встречу с командующим Революционными морскими вооруженными силами Кубы и губернатором столицы, отмечает RT.

Помимо этого, они планируют ознакомиться с культурными и историческими достопримечательностями Гаваны, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:КубаБалтийский Флот

Горячие новости

Все новости

партнеры