Корабли Северного флота ВМФ РФ прибыли в порт Гаваны

Корабли Северного флота ВМФ России завершили учения по применению высокоточного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

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В ведомстве уточнили, что речь идёт о фрегате «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомном подводном крейсере «Казань», среднем морском танкере «Академик Пашин» и спасательном буксирном судне «Николай Чикер».

Отмечается, что после учений корабли прибыли с неофициальным визитом в порт столицы республики Куба Гаваны, где российских моряков ждёт отдых, а также участие в некоторых протокольных мероприятиях.

Ранее председатель Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Куба остается важнейшим союзником России на Карибах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:Минобороны РФКубаВМФ РФСеверный Флот

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