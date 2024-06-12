Корабли Северного флота ВМФ РФ прибыли в порт Гаваны
Корабли Северного флота ВМФ России завершили учения по применению высокоточного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о фрегате «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомном подводном крейсере «Казань», среднем морском танкере «Академик Пашин» и спасательном буксирном судне «Николай Чикер».
Отмечается, что после учений корабли прибыли с неофициальным визитом в порт столицы республики Куба Гаваны, где российских моряков ждёт отдых, а также участие в некоторых протокольных мероприятиях.
Ранее председатель Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Куба остается важнейшим союзником России на Карибах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru