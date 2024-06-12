Корабли Северного флота ВМФ РФ прибыли в порт Гаваны

В ведомстве уточнили, что речь идёт о фрегате «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомном подводном крейсере «Казань», среднем морском танкере «Академик Пашин» и спасательном буксирном судне «Николай Чикер».

Отмечается, что после учений корабли прибыли с неофициальным визитом в порт столицы республики Куба Гаваны, где российских моряков ждёт отдых, а также участие в некоторых протокольных мероприятиях.

Ранее председатель Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Куба остается важнейшим союзником России на Карибах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

