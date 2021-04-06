Контрольные проверки боевой готовности стартовали в российской армии

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, в соответствии с планом подготовки начались контрольные проверки боеготовности за зимний период обучения в органах военного управления, соединениях и воинских частях.

«Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники», - сказал министр.

По данным министерства, на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке, в апреле пройдут 4 048 учений различного масштаба.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Крыму сформируют новый полк ВДВ, сообщает RT. По его словам, планируется к концу 2021 года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии.

