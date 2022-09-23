Комитет солдатских матерей: Наркоманам и алкоголикам участвовать в боевых действиях запрещено
Александр Латынин призвал военных комиссаров тщательнее следить за этим при мобилизации граждан.
Люди, страдающие наркотической и алкогольной зависимостью, не должны быть мобилизованы, заявил член Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин в пресс-центре НСН.
«Пьянки и наркомания в условиях боевых действий должны быть исключены. Не должны лица, страдающие данными заболеваниями, участвовать в специальной военной операции, это должно быть исключено. К счастью, такие лица в настоящее время отсеиваются. Хотелось бы, чтобы наши военные комиссары, которые мобилизуют граждан, также щепетильно относились к этому вопросу», - призвал Латынин.
Ранее президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН анонсировал открытие горячей линии по вопросам частичной мобилизации.
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