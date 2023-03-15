Китай, Россия и Иран проведут морские учения в Оманском заливе

Китай, Россия и Иран проведут совместные морские учения в акватории Оманского залива. Об этом сообщили в Министерстве обороны КНР.

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«Военно-морские силы Китая, Ирана, России и других государств проведут в Оманском заливе совместные морские учения "Узы безопасности-2023», — отмечается в сообщении.

Маневры пройдут с 15 по 19 марта.

В феврале Россия, Китай и Южно-Африканская Республика провели совместные военно-морские учения в Индийском океане, напоминает «Свободная пресса». Позже посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука отметил, что маневры прошли без проблем, все поставленные цели были выполнены, пишет РИА ФАН.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:УченияИранКитайРоссия
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