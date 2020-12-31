Китай нарастит военное сотрудничество с Россией
Китай планирует продвигать военное сотрудничество с Россией и способствовать его выходу на более качественный уровень, сообщается на сайте министерства обороны КНР.
По словам официального представителя Минобороны Тань Кэфэя, 2021 год имеет особое значение для двух государств, поскольку в этом году исполняется 20 лет с момента подписания договора России и КНР о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Представитель Минобороны отметил, что отношения государств в военной сфере сохранили высокий статус. Это касается, в частности, визитов на высшем уровне, совместных учений, а также борьбы с пандемией коронавируса.
Министерство намерено поддерживать российско-китайские связи и расширять сотрудничество. Кроме того, в ведомстве планируют продвинуть межармейские отношения государств, а также вносить больший вклад в сохранение мира и стабильности в международном масштабе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru