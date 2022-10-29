Киев атаковал российские корабли, охраняющие «зерновой коридор»

Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве сообщили, что атака на Севастополь готовилась под руководством британских специалистов. Морской тральщик ЧФ получил незначительное повреждение из-за террористической атаки морскими дронами.

29 октября системы ПВО в Севастополе несколько часов отражали атаки беспилотников, все вражеские беспилотники сбиты, передает заявление губернатора города Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

С этого дня спецслужбы будут проверять видео, которые выкладываются в сеть и позволяют обнаруживать системы ПВО Севастополя.

