Киев атаковал российские корабли, охраняющие «зерновой коридор»
Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщили в Минобороны РФ.
Также в ведомстве сообщили, что атака на Севастополь готовилась под руководством британских специалистов. Морской тральщик ЧФ получил незначительное повреждение из-за террористической атаки морскими дронами.
29 октября системы ПВО в Севастополе несколько часов отражали атаки беспилотников, все вражеские беспилотники сбиты, передает заявление губернатора города Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
С этого дня спецслужбы будут проверять видео, которые выкладываются в сеть и позволяют обнаруживать системы ПВО Севастополя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru