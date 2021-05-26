Кабмин РФ повысил оклады военнослужащих
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому военнослужащим, как проходящим службу по призыву, так и контрактникам, повысят оклады по должностям и званиям.
Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, размеры окладов по воинским должностям и воинским званиям увеличатся с 1 октября 2021 года в 1,037 раза.
Кроме того, повысятся оклады и пенсии сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы и других.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в армии регулярно проводятся мероприятия по предотвращению распространения наркотиков среди военнослужащих, сообщает Ura.ru. Глава Минобороны призвал не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных веществ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 373 / сут.
Умерли
120 тыс.+406 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 135 / сут.
- В России хотят ужесточить правила выплаты алиментов
- Кабмин РФ повысил оклады военнослужащих
- Лукашенко заявил, что Литва, Польша и Украина не захотели принимать самолет Ryanair
- Госдума поддержала законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия
- Нелегальный онлайн-рынок табака в 2020 году превысил 500 млн рублей
- КГБ Белоруссии: Протасевич дает показания о спонсорах и заказчиках
- Правительство РФ выделит почти 3 млрд рублей на производство тестов на COVID-19
- Путин упростил порядок регистрации ИП
- Москва объявила о высылке сотрудника посольства Болгарии
- Роскомнадзор: TikTok обошел в России по популярности Facebook, но отстает от лидеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru