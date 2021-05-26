Кабмин РФ повысил оклады военнослужащих

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому военнослужащим, как проходящим службу по призыву, так и контрактникам, повысят оклады по должностям и званиям.

Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, размеры окладов по воинским должностям и воинским званиям увеличатся с 1 октября 2021 года в 1,037 раза.

Кроме того, повысятся оклады и пенсии сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы и других.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в армии регулярно проводятся мероприятия по предотвращению распространения наркотиков среди военнослужащих, сообщает Ura.ru. Глава Минобороны призвал не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных веществ.

