Истребители НАТО сопроводили самолеты ВКС над двумя океанами и Балтикой

Истребители стран НАТО сопровождали самолёты Воздушно-космических сил России и морской авиации военно-морского флота РФ, которые выполнили сегодня полёты в рамках учений «Океанский щит-2020». Об этом информирует Национальный центр управления обороной РФ.

Пролёты российской боевой авиации проводились над нейтральными водами Северного Ледовитого, Тихого океанов, а также Балтийского моря. В воздухе они находились свыше 12 часов и пролетели более 10 тысяч километров. Как уточнили в НЦУО, истребители североатлантического альянса появлялись на отдельных участках маршрутов.

Как подчеркнули в Национальном центре управления обороной, полеты выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

