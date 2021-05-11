Истребитель Су-30 не допустил нарушения границы России тремя французскими самолётами

Истребитель Су-30 сопроводил над Чёрным морем два самолёта тактической авиации Mirage 2000 и самолёт-заправщик Франции, сообщает ТАСС.

По данным Черноморского флота 11 мая российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили приближающиеся к государственной границе России воздушные цели, для опознавания которых в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя сопроводил три французских самолёта над акваторией Чёрного моря и не допустил нарушения государственной границы России.

Ранее российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолёта-разведчика RC-135 ВВС США, сообщает RT. Воздушная цель, приближающаяся к государственной границе России, была обнаружена над нейтральными водами Тихого океана.

