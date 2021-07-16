Источник: Сайт Минобороны РФ попал под DDoS-атаку
Официальный сайт министерства обороны Российской Федерации попал под DDoS-атаку. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.
Специалисты по кибербезопасности оборонного ведомства занимаются отражением хакерского нападения. Пока интернет-ресурс Минобороны не функционирует – загрузка не производится.
Последние крупные кибер-нападения на отечественные официальные ресурсы были зафиксированы во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Тогда атаке подверглись цифровые системы, с помощью которых обеспечивалась прямая линия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru