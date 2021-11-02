Индия приостановила совместный с Россией проект истребителя пятого поколения
Индия приостановила участие в программе создания индийского истребителя пятого поколения FGFA на основе российского Су-57. Об этом РБК рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Он отметил, что программа приостановлена, так как ожидается принятие Су-57 российскими Вооруженными силами.
При этом отмечается, что несколько машин будут переданы в армию уже к концу года, а к 2027 году их число достигнет 70.
Совместная программа FGFA стартовала в 2007 году, в рамках первого этапа уже был разработан дизайн индийского истребителя, стоимость составила 295 миллионов долларов.
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