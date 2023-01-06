Global Firepower: ВСУ вошли в список сильнейших армий мира
Вооруженные силы Украины (ВСУ) замкнули ТОП-15 сильнейших армий мира, соответствующий рейтинг опубликовал портал Global Firepower.
В прошлогоднем списке украинская армия занимала 22-е место. По словам авторов рейтинга, подняться на семь позиций и обойти Польшу, Израиль и Австралию, ВСУ позволил отпор России, а также выделенная западными странами военная и финансовая помощь.
Вооружённые силы РФ в рейтинге Global Firepower сохранили второе место. Лидирует армия США, на третьем месте китайские военные.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти рассматривают возможность поставок Киеву боевых машин пехоты Bradley, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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