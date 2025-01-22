Главы Минобороны России и Узбекистана подписали план сотрудничества
Россия и Узбекистан подписали план сотрудничества между министерствами обороны и программу стратегического партнерства двух государств в военной области. Об этом пишет РИА Новости.
Документы были подписаны в Ташкенте, где с официальным визитом находится министр обороны РФ Андрей Белоусов. Подписи под планами поставили глава российского военного ведомства и его узбекистанский коллега Шухрат Халмухамедов.
План сотрудничества между Минобороны рассчитан на 2025 год, в него вошли 50 совместных мероприятий по всем направлениям деятельности ведомств. При этом программа партнерства в военной области учитывает 2026-2030 годы.
Ранее Андрей Белоусов сообщил, что воинские подразделения 19 стран пригласили для участия в параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве, напоминает RT.
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