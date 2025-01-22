Главы Минобороны России и Узбекистана подписали план сотрудничества

Россия и Узбекистан подписали план сотрудничества между министерствами обороны и программу стратегического партнерства двух государств в военной области. Об этом пишет РИА Новости.

Документы были подписаны в Ташкенте, где с официальным визитом находится министр обороны РФ Андрей Белоусов. Подписи под планами поставили глава российского военного ведомства и его узбекистанский коллега Шухрат Халмухамедов.

План сотрудничества между Минобороны рассчитан на 2025 год, в него вошли 50 совместных мероприятий по всем направлениям деятельности ведомств. При этом программа партнерства в военной области учитывает 2026-2030 годы.

Ранее Андрей Белоусов сообщил, что воинские подразделения 19 стран пригласили для участия в параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве, напоминает RT.

