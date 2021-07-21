Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдет без зрителей

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей, заявила глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

В городском управлении Роспотребнадзора напомнили, что в Петербурге сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка, и «присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей».

«Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен», — подчеркнула Башкетова.

Главный военно-морской парад состоится в День ВМФ России 25 июля. Парадный строй кораблей пройдет на Неве и на Кронштадтском рейде. Всего в параде примут участие 4 тысячи военнослужащих, 54 судна, 48 истребителей и самолетов, сообщает телеканал «360».

Между тем, за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 1939 новых случаев заражения коронавирусом, отмечает «Свободная пресса».

