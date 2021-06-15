Главком армии Швеции призвал готовиться к войне с Россией

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил об угрозе нападения на страну и призвал внимательно следить за действиями России. Об этом пишет газета Aftonbladet.

По мнению Бюдена, «нельзя исключить возможность вооруженного конфликта».

Согласно данным шведской разведки, королевству стоит опасаться «гибридных и нелинейных» атак со стороны РФ. Главнокомандующий призвал военные и гражданские структуры совместно отрабатывать ответы на возможные атаки и усиливать наступательные возможности в сфере кибербезопасности для предотвращения угроз.

Осенью 2020 года парламент Швеции одобрил увеличение оборонного бюджета страны до с 29 до 89 миллиардов крон — рекордного уровня с 1950 годов.

