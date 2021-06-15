Главком армии Швеции призвал готовиться к войне с Россией
Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил об угрозе нападения на страну и призвал внимательно следить за действиями России. Об этом пишет газета Aftonbladet.
По мнению Бюдена, «нельзя исключить возможность вооруженного конфликта».
Согласно данным шведской разведки, королевству стоит опасаться «гибридных и нелинейных» атак со стороны РФ. Главнокомандующий призвал военные и гражданские структуры совместно отрабатывать ответы на возможные атаки и усиливать наступательные возможности в сфере кибербезопасности для предотвращения угроз.
Осенью 2020 года парламент Швеции одобрил увеличение оборонного бюджета страны до с 29 до 89 миллиардов крон — рекордного уровня с 1950 годов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+14 185 / сут.
Умерли
127 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 597 / сут.
- Главком армии Швеции призвал готовиться к войне с Россией
- Ведущие трейдеры ожидают возврат цен на нефть к $100 за баррель
- Больница в Коммунарке подключила рекордное число пациентов к аппаратам ИВЛ
- В администрации Байдена рассказали о его подготовке к саммиту с Путиным
- Криштиану Роналду стал рекордсменом чемпионатов Европы
- Губерниев опроверг сообщения об отстранении от эфиров «Матч ТВ»
- Сборная Португалии обыграла венгров со счетом 3:0 на Евро-2020
- Власти Черногории попросили Россию возобновить прямое авиасообщение
- Москве предрекли «великую сушь»
- Зеленский и председатель ОБСЕ обсудили ситуацию в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru