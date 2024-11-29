Глава Минобороны России прибыл с визитом в КНДР

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с визитом в КНДР. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«В ходе официального визита... запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики», — отметили в министерстве.

Российская делегация прибыла в международный аэропорт «Сунан» в пригороде Пхеньяна. В церемонии встречи официальных лиц РФ участвовала рота почетного караула Корейской народной армии. У трапа самолета Белоусова приветствовал министр обороны Северной Кореи Но Гван Чхоль.

Ранее в КНДР ратифицировали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, напоминает Ura.ru. Соглашение заменяет базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между двумя странами.

