Глава Минобороны России прибыл с визитом в КНДР
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с визитом в КНДР. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
«В ходе официального визита... запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики», — отметили в министерстве.
Российская делегация прибыла в международный аэропорт «Сунан» в пригороде Пхеньяна. В церемонии встречи официальных лиц РФ участвовала рота почетного караула Корейской народной армии. У трапа самолета Белоусова приветствовал министр обороны Северной Кореи Но Гван Чхоль.
Ранее в КНДР ратифицировали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, напоминает Ura.ru. Соглашение заменяет базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между двумя странами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США более 1,4 тысячи авиарейсов задержали и отменили из-за снегопадов
- От Коляды потребовали заменить ведущего актера
- «Росконгресс»: США могут вернуть тактическое ядерное оружие на флот
- СВР: Запад хочет поделить Украину между четырьмя странами
- МИД Ирана назвал действия террористов в Сирии частью плана Израиля и США
- В ходе протестов в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД
- В СВР рассказали, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт
- Обновленная группа SEREBRO Фадеева выпустила первую песню
- В Курской области за сутки обезвредили 300 суббоеприпасов ATACMS
- «Программисты и врачи»: Кому в 2024 году предлагали самые высокие зарплаты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru