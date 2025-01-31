Глава Генштаба ВС Герасимов проинспектировал пункт управления группировки «Восток»

Глава Генерального штаба Вооруженных Сил России – первый замминистра обороны Валерий Герасимов проинспектировал пункт управления группировки войск «Восток». Об этом сообщило Минобороны.

Герасимов посетил командный пункт в зоне специальной военной операции, где заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Иванаева о текущей обстановке и выполнении боевых задач.

«Начальник Генерального штаба отметил успехи группировки... при освобождении населенных пунктов Великая Новоселка и Времевка, поставил задачи на дальнейшие действия», — сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, Герасимов вручил наиболее отличившимся военнослужащим государственные награды.

Ранее глава Генштаба посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки войск «Центр», которые работают на Красноармейском направлении, напоминает RT.

