Герасимов проверил передовой пункт управления войск на запорожском направлении
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы в зоне специальной военной операции проверил передовой пункт управления войск на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.
Командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук представил главе Генштаба свой доклад, пишет Ura.ru. Он сообщил Герасимову о текущей обстановке, действиях противника, боевых задачах российской армии на ореховском тактическом направлении.
«Начальник Генерального штаба ... обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы», — отметили в военном ведомстве.
Ранее Герасимов поручил начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта группировки войск выявлять места хранения, стартовые позиции украинских ракет С-200 и наносить упреждающие удары, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Герасимов проверил передовой пункт управления войск на запорожском направлении
- ОАК к 2026 году произведет 18 МС-21 и более 40 Superjet New
- В Польше заявили, что разрекламированное контрнаступление Украины не является таковым
- Сенатор Грэм: Использование ядерного оружия на Украине будет считаться атакой на НАТО
- Конгресс США: Хантер Байден пользовался именем отца как «брендом»
- Боливия заявила о желании вступить в БРИКС
- Минобороны: пресечена попытка ударов БПЛА по объектам в Москве и области
- Аэропорт Внуково закрыт после атаки беспилотника в «Москва-сити»
- Беспилотник врезался в башню «Москва-Сити»
- СМИ: Буркина-Фасо и Мали могут выйти из ЭКОВАС при интервенции против Нигера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru