Герасимов проверил передовой пункт управления войск на запорожском направлении

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы в зоне специальной военной операции проверил передовой пункт управления войск на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

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Командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук представил главе Генштаба свой доклад, пишет Ura.ru. Он сообщил Герасимову о текущей обстановке, действиях противника, боевых задачах российской армии на ореховском тактическом направлении.

«Начальник Генерального штаба ... обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы», — отметили в военном ведомстве.

Ранее Герасимов поручил начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта группировки войск выявлять места хранения, стартовые позиции украинских ракет С-200 и наносить упреждающие удары, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Генштаб ВС РФСпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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