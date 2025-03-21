Глава Генерального штаба Вооруженных Сил РФ-первый замминистра Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр». Об этом сообщило Минобороны.

Отмечается, что генерал проверил ход выполнения боевых задач военными, действующими на красноармейском направлении в зоне специальной военной операции. Герасимов во время работы на пунктах управления мотострелковых соединений и общевойскового объединения заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и прочих должностных лиц.

«В завершении работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки... и поставил задачи на дальнейшие действия», - указали в военном ведомстве.

Также Герасимов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.

Ранее глава Генштаба сообщил, что армия России восстановила контроль над 86% территории Курской области, ранее захваченной ВСУ, пишет Ura.ru.

