Генштаб: США готовят внезапный ядерный удар под зонтиком ПРО

Вашингтон размещает комплексы противоракетной обороны у границ Российской Федерации, чтобы иметь возможность нанести внезапный удар с применением ядерных сил. Так оценил действия США первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир, выступая перед участниками VIII Московской конференции по международной безопасности.

По словам генерала, цель Пентагона заключается в том, чтобы создать условия, когда атакуемая сторона не сможет нанести ответный удар, причём, не только по России, но и по любому не устраивающему Вашингтон государству.

Ещё одну угрозу, по словам Познихира, несут планы США по размещению ударных средств ПРО в космосе. Вашингтон хочет организовать космический эшелон для поражения баллистических ракет на ранних стадиях полета. Как подчеркнул первый замначальника ГОУ Генштаба, по сути американцы стремятся возродить концепцию «звездных войн».

В ответ Россия приняла адекватные меры против глобальной противоракетной обороны США. Среди них генерал Познихир упомянул комплексы «Сармат» и «Авангард», которые позволяют преодолевать американские системы.

