Генштаб России: имеются риски вмешательства в управление ядерным оружием

Военное противостояние в киберсфере и космосе может привести к «инцидентам» из-за вмешательства в системы применения ядерного оружия, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

«Военное противоборство распространяется на киберпространство и космос, в результате повышаются риски возникновения инцидентов из-за вмешательства в функционирование систем управления и обеспечения применения ядерного оружия»,— сказал начальник Генштаба.

Герасимов подчеркнул, что политика Москвы в сфере ядерного сдерживания «сугубо оборонительная».

Генштаб: Активность кораблей НАТО у границ РФ возросла в разы

Ранее начальник Генштаба сообщил, что российские специалисты наблюдают кратный рост числа заходов военных кораблей НАТО в Чёрное, Балтийское и Баренцево моря,

Он также отметил, что стало больше полётов стратегической авиации США.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Ядерное ОружиеГенштаб ВС РФ
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