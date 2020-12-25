Генштаб России: имеются риски вмешательства в управление ядерным оружием
Военное противостояние в киберсфере и космосе может привести к «инцидентам» из-за вмешательства в системы применения ядерного оружия, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
«Военное противоборство распространяется на киберпространство и космос, в результате повышаются риски возникновения инцидентов из-за вмешательства в функционирование систем управления и обеспечения применения ядерного оружия»,— сказал начальник Генштаба.
Герасимов подчеркнул, что политика Москвы в сфере ядерного сдерживания «сугубо оборонительная».
Ранее начальник Генштаба сообщил, что российские специалисты наблюдают кратный рост числа заходов военных кораблей НАТО в Чёрное, Балтийское и Баренцево моря,
Он также отметил, что стало больше полётов стратегической авиации США.
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