Генштаб России: имеются риски вмешательства в управление ядерным оружием

Военное противостояние в киберсфере и космосе может привести к «инцидентам» из-за вмешательства в системы применения ядерного оружия, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

«Военное противоборство распространяется на киберпространство и космос, в результате повышаются риски возникновения инцидентов из-за вмешательства в функционирование систем управления и обеспечения применения ядерного оружия»,— сказал начальник Генштаба.

Герасимов подчеркнул, что политика Москвы в сфере ядерного сдерживания «сугубо оборонительная».