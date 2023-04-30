Генерал-полковника Кузьменкова назначили замминистра обороны

На должность заместителя министра обороны, отвечающего за материально-техническое обеспечение, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков, сообщили в военном ведомстве.

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Кузьменков в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла. До 2019 года служил в в органах материально-технического обеспечения армии.

С 2014 по 2018 годы генерал-полковник руководил Штабом материально-технического обеспечения Вооруженных сил.

Свой пост ранее покинул командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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