Генерал-полковника Кузьменкова назначили замминистра обороны
30 апреля 202314:59
На должность заместителя министра обороны, отвечающего за материально-техническое обеспечение, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков, сообщили в военном ведомстве.
Кузьменков в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла. До 2019 года служил в в органах материально-технического обеспечения армии.
С 2014 по 2018 годы генерал-полковник руководил Штабом материально-технического обеспечения Вооруженных сил.
Свой пост ранее покинул командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru