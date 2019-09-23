Генерал США пожаловался на то, что Россия мешает проводить черноморские учения НАТО

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес обвинил Россию в том, что она препятствует черноморским учениям НАТО. Военный заявил, что «это форма временной блокады Одессы, это не случайность», передает RT. По словам Ходжеса, Румыния и другие представители Североатлантического альянса обеспокоены.

Ходжес рассказал, что Россия тут же закрывает проходы к местам, где НАТО объявляет учения, сообщает Ura.ru.

Генерал также призвал НАТО к наращиванию своих сил в регионе для обеспечения свободы судоходства и защиты альянса.

Экс-командующий Черноморским флотом Игорь Касатонов в эфире НСН посоветовал экс-командующему сухопутными силами США в Европе подучить географию и успокоиться.

