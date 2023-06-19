Генерал РФ впервые сдал экзамен на краповый берет

Генерал силовой структуры России впервые в истории страны сдал экзамен на право ношения крапового берета, информирует Федеральная служба войск национальной гвардии. Уточняется, что это генерал-майор Николай Кузнецов – командир Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённой дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского.

Основатель традиции данного экзамена Герой России Сергей Лысюк отметил важность данного события. По его словам, это демонстрация того принципа, который лежит в основе спецназа: «Делай, как я, будь первым исполнителем своих приказов».

Как уточняет RT, в рамках эзамена испытуемые должны были, по традиции, совершить марш-бросок, преодолеть огненно-штурмовую полосу, после проверки оружия выполнить упражнения высотной подготовки, а также пройти спарринги.

Рванее в Росгвардии возник скандал в связи с системой сдачи экзамена на краповый берет. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», бойцы спецназа «Витязь» отказались носить береты. Таким образом они протестовали против нечестного судейства в отношении некоторых кандидатов из Чечни, которые якобы сжульничали, утверждал военкор Александр Коц.

