ФСБ России заявила об угрозе дрейфа украинских якорных мин в сторону пролива Босфор

По данным ФСБ России, установленные украинскими ВМС на подходе к Черному морю якорные мины из-за обрыва тросов могут начать дрейфовать в сторону пролива Босфор и далее - в моря Средиземноморского бассейна.

В ФСБ предупредили, что опасная ситуация может сложиться из-за поверхностных течений южного направления, отметили в ведомстве.

«Не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна. С учётом минной опасности Черноморский флот ВМФ России опубликовал соответствующее прибрежное предупреждение №116 от 18 марта 2022 года», — говорится в заявлении ФСБ, которое цитирует RT.

ВМС Украины с начала спецоперации установили порядка 420 мин в поратх, Очаков, Черноморск и Южный.

Отмечается, что якорные мины, созданные в при шторме отрываются от тросов и свободно дрейфуют в западной части Черного моря.

