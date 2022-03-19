ФСБ России заявила об угрозе дрейфа украинских якорных мин в сторону пролива Босфор
По данным ФСБ России, установленные украинскими ВМС на подходе к Черному морю якорные мины из-за обрыва тросов могут начать дрейфовать в сторону пролива Босфор и далее - в моря Средиземноморского бассейна.
В ФСБ предупредили, что опасная ситуация может сложиться из-за поверхностных течений южного направления, отметили в ведомстве.
«Не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна. С учётом минной опасности Черноморский флот ВМФ России опубликовал соответствующее прибрежное предупреждение №116 от 18 марта 2022 года», — говорится в заявлении ФСБ, которое цитирует RT.
ВМС Украины с начала спецоперации установили порядка 420 мин в поратх, Очаков, Черноморск и Южный.
Отмечается, что якорные мины, созданные в при шторме отрываются от тросов и свободно дрейфуют в западной части Черного моря.
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