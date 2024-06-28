ФСБ получит доступ к личным делам призывников перед прохождением службы
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) получили доступ к личным данным призывников, желающих служить в данном ведомстве. Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина был опубликован на сайте правовых актов.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин внес изменения в положение о ФСБ, разрешив ведомству участвовать в отборе призывников.
В декабре 2023 года Путин утвердил закон, который позволил срочно служащим пройти военную службу в Пограничной службе ФСБ.
Ранее такие срочники могли только после службы заключить контракт с ФСБ и перейти в пограничные войска, передает «Радиоточка НСН».
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