Фрегат «Адмирал Эссен» ВМФ России вернулся в Черное море

Российский фрегат «Адмирал Эссен» с крылатыми ракетами большой дальности «Калибр» вернулся в акваторию Черного моря после 85-дневного пребывания в Средиземноморье. Об этом в воскресенье сообщили в соцсетях стамбульские наблюдатели.

Американские бомбардировщики отрабатывают уничтожение российских судов

По данным пресс-службы Черноморского флота (ЧФ), 28 октября «Калибр» в Средиземное море сменил фрегат «Адмирал Григорович».

Корабли имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, достигают скорости 30 узлов, способны отправиться в автономное плавание до 30 суток, разработаны ОКБ «Новатор», АО «Концерн ВКО "Алмаз - Антей"» .

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Черное МореКорабли"адмирал Григорович"
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры