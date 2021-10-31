Фрегат «Адмирал Эссен» ВМФ России вернулся в Черное море
Российский фрегат «Адмирал Эссен» с крылатыми ракетами большой дальности «Калибр» вернулся в акваторию Черного моря после 85-дневного пребывания в Средиземноморье. Об этом в воскресенье сообщили в соцсетях стамбульские наблюдатели.
По данным пресс-службы Черноморского флота (ЧФ), 28 октября «Калибр» в Средиземное море сменил фрегат «Адмирал Григорович».
Корабли имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, достигают скорости 30 узлов, способны отправиться в автономное плавание до 30 суток, разработаны ОКБ «Новатор», АО «Концерн ВКО "Алмаз - Антей"» .
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