Франция успешно испытала противовоздушное лазерное оружие
Cозданная по заказу министерства вооруженных сил Франции лазерная система противовоздушной обороны HELMA-P в ходе испытаний успешно поразила беспилотный аппарат. Об этом сообщила в Twitter министр вооруженных сил Флоранс Парли.
«Это большой успех на пути воплощения стратегии борьбы с беспилотными аппаратами, особенно в свете приближающихся Олимпийских игр 2024 года в Париже», — подчеркнула глава оборонного ведомства.
Устройство представляет собой компактную установку с радаром, который может обнаружить дрон на расстоянии до 3 км, системой наведения и лазером с мощностью 2 кВт. Испытания лазерной системы прошли на полигоне в департаменте Ланды близ коммуны Бискарросс. По данным газеты Le Figaro, для поражения цели лазеру потребовалось меньше 10 секунд.
После успешных испытаний продолжится доработка установки и ее подготовка к сертификации для постановки на вооружение, планируемой в 2024 году.
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