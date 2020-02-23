Эсминец США зашел в Черное море

Американский эсминец «Росс» системами Aegis на борту вошел в Черное море. Об этом сообщает РИА Новости.

Корабли Черноморского флота контролируют действия эсминца, сообщили в агентству в российском Национальном центре управления обороной.

Это уже не первый случай, когда корабль под флагом США заходит в Черное море. Так, в январе 2019 года российские силы Черноморского флота отслеживали действия американского эсминца Donald Cook вблизи берегов РФ.

Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН рассказал, зачем эсминец США прибыл к водам Чёрного моря, и как может реагировать на это Россия. По словам адмирала, такие «гости» не остаются без внимания. Процедура слежения, которую осуществляют российские корабли, соответствует нормам международного морского права, выполняется вежливо и конкретно, но российские моряки в случае необходимости готовы действовать и жёстко.

