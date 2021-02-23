Эксперт рассказал о небоеспособности флагмана украинского флота

Флагман военно-морских сил Украины, фрегат «Гетман Сагайдачный» потерял свои боевые способности и нуждается в модернизации, сообщил на своей странице в Facebook украинский военный эксперт Тарас Чмут.

По его словам, корабль крайне редко выходит в море, так как фактически небоеспособен.