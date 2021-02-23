Эксперт рассказал о небоеспособности флагмана украинского флота

Флагман военно-морских сил Украины, фрегат «Гетман Сагайдачный» потерял свои боевые способности и нуждается в модернизации, сообщил на своей странице в Facebook украинский военный эксперт Тарас Чмут.

По его словам, корабль крайне редко выходит в море, так как фактически небоеспособен.

Адмирал: Румынско-украинский флот никому не страшен. Даже под флагом НАТО

Почти за 30 лет службы фрегат не прошел ни одной комплексной программы модернизации, а «его ремонт был точечным и несистемным».

Новые военно-морские базы Украины и соответствующая военная инфраструктура, вероятнее всего, появятся в порте Южный возле Одессы и в Бердянске на Азовском море, заявил директор института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев в эфире «Радио-Крым».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ТЕГИ:КораблиУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры