Эксперт рассказал о небоеспособности флагмана украинского флота
Флагман военно-морских сил Украины, фрегат «Гетман Сагайдачный» потерял свои боевые способности и нуждается в модернизации, сообщил на своей странице в Facebook украинский военный эксперт Тарас Чмут.
По его словам, корабль крайне редко выходит в море, так как фактически небоеспособен.
Почти за 30 лет службы фрегат не прошел ни одной комплексной программы модернизации, а «его ремонт был точечным и несистемным».
Новые военно-морские базы Украины и соответствующая военная инфраструктура, вероятнее всего, появятся в порте Южный возле Одессы и в Бердянске на Азовском море, заявил директор института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев в эфире «Радио-Крым».
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