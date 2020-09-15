Эксперт раскрыл готовность ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС РФ
Средства противовоздушной обороны Грузии смогут «пустить кровь» российским ВКС в случае нового конфликта Тбилиси и Москвы. Такие перспективы обрисовал в журнале Forbes военный эксперт Дэвид Экс. Он делает прогноз об усилении военных возможностей грузинской армии в связи с подписанием Тбилиси соглашение с израильской фирмой «Рафаэль» на модернизацию своих систем ПВО.
Как отмечает эксперт, договор также предусматривает переподготовку грузинских расчетов ПВО, что говорит о стремлении Тбилиси восстановить свою систему обороны. Экс уточняет, что на вооружении у Грузии до сих пор оставалась техника, унаследованная ещё от Советского Союза, после того, как 12 лет назад российские войска разгромили грузинскую армию в ходе конфликта в Южной Осетии.
Теперь же обновление вооружения Грузи происходит за счёт техники израильского производства. По мнению автора материала, ПВО кавказской республики сможет потрепать боевую авиацию РФ, несмотря на то, что российские войска будут лучше подготовлены к ведению боевых действий в воздухе.
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