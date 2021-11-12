Десантники РФ и Белоруссии высаживаются под Гродно на фоне миграционного кризиса

Десантные подразделения Белоруссии и России в рамках учений проводят высадку на полигоне Гожский в Гродненской области. Об этом информирует министерство обороны Белоруссии. Там подтвердили, что манёвры организованы в связи с «наращиванием военной деятельности вблизи границы Белоруссии» на фоне миграционного кризиса.

В ходе учений проверяется одна из составляющих сил реагирования Союзного государства. В высадке принимают участие бойцы сил специальных операций вооружённых сил Белоруссии и воздушно-десантных войск ВС РФ в составе сводной батальонной тактической группы.