Десантники РФ и Белоруссии высаживаются под Гродно на фоне миграционного кризиса
Десантные подразделения Белоруссии и России в рамках учений проводят высадку на полигоне Гожский в Гродненской области. Об этом информирует министерство обороны Белоруссии. Там подтвердили, что манёвры организованы в связи с «наращиванием военной деятельности вблизи границы Белоруссии» на фоне миграционного кризиса.
В ходе учений проверяется одна из составляющих сил реагирования Союзного государства. В высадке принимают участие бойцы сил специальных операций вооружённых сил Белоруссии и воздушно-десантных войск ВС РФ в составе сводной батальонной тактической группы.
Для десантирования задействованы самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолёты ВВС и войск ПВО Белоруссии, отмечает RT.
Как уточнили в российском министерстве обороны, учения организованы в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обратился к России с просьбой подключиться к дежурству на границах Союзного государства. По его словам, военные совместно должны отслеживать «кольцо Прибалтика — Польша — Украина».
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